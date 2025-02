Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wechselfallenschwindel

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Freitag (31.01.), gegen 11 Uhr, wurde nach derzeitigen Erkenntnissen eine 77-jährige Frau auf einem Parkplatz in der Straße "Niedertor" durch eine derzeit unbekannte männliche Person angesprochen. Diese Person hatte eine Münze in der Hand und fragte, ob die 77-Jährige diese wechseln könne. Die Dame holte ihren Geldbeutel aus ihrem Fahrzeug und schaute nach Wechselgeld. Der unbekannte Täter griff hierbei offenbar mehrfach unbemerkt in die Geldbörse und entfernte sich anschließend, da ein Geldwechsel nicht möglich war. Im Nachgang stellte die Geschädigte fest, dass das gesamte Scheingeld fehlte. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: circa 175-180 cm groß, normale Figur, kurze Haare, sprach Deutsch mit Akzent, helle Hautfarbe.

Ihre Polizei rät:

- Seien Sie achtsam, wenn Unbekannte Sie auf Parkplätzen nach Wechselgeld fragen - Trickdiebe versuchen immer in Ihre Nähe zu kommen, um unbemerkt beispielsweise Geld aus ihrem Portmonee zu nehmen. Halten Sie die Person auf Abstand. - Taschendiebe lassen sich oft an einem typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell