POL-OH: Zusammenstoß auf BAB 7 zwischen Sattelzug und Pkw

Vogelsberg (ots) - Wartenberg/Ulrichstein. In der Nacht von Samstag (01.02.) auf Sonntag (02.02.) wurde ein Wahlplakat in der Landenhäuser Straße in Wartenberg mit Farbe besprüht. Ein weiteres Wahlplakat wurde in der Ohmstraße in Ulrichstein umgeworfen und dadurch komplett beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere ...

mehr