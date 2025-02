Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann greift Polizisten in Mainz an

Mainz (ots)

Am frühen Nachmittag des 20. Februar 2025 klingelte ein 30-jähriger Mann bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof in Mainz. Der Mann machte wirre Angaben und konnte sich nicht ausweisen. Plötzlich und unvermittelt griff der Mann dann die Polizisten in der Dienststelle an, worauf diese die Person zu Boden brachten. Hier versuchte der 30-Jährige weiter nach den Beamten zu treten und zu beißen, was abgewehrt werden konnte. Der Mann erlitt bei der Widerstandshandlung leichte Verletzungen im Gesicht. Zur medizinischen Behandlung wurde ein RTW verständigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er durch das Ordnungsamt aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens in eine Fachklinik eingewiesen. Gegen den Mann wurde außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

