Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Mann will im Zug mitfahren

Oberwesel (ots)

Am 18. Februar 2025 wurde um 21:53 Uhr die Bundespolizei in Mainz informiert, dass eine Person im Gleisbereich auf der Strecke zwischen dem Bahnhof Bacharach und Bahnhof Oberwesel zu Fuß unterwegs war und die Notbremsung eines Zuges ausgelöst hatte. Vor Ort trafen die Polizisten den Lokführer eines vor Ort stehenden Zuges an, der den Sachverhalt wie folgt schilderte. Er habe bei der Durchfahrt seines Zuges den Mann in den Gleisen der gegenüberliegenden Seite wahrgenommen, weshalb er den Nothalteauftrag ausgelöst hatte. Aufgrund dieser frühzeitigen Meldung konnte ein Güterzug rechtzeitig vor der Person zum Stehen kommen. Der Mann lief daraufhin zu dem Lokführer des Güterzuges und bat um Mitnahme, was dieser verneinte. Der Mann verließ daraufhin die Örtlichkeit und wurde bei Eintreffen der Polizei nicht mehr angetroffen. Im Nachgang zur örtlichen Absuche stellten die Polizisten den Mann, auf den die Beschreibung des Lokführers zutraf, in einem abfahrtbereiten Zug im Bahnhof Oberwesel fest. Es handelte sich um einen 20-Jährigen, der den Sachverhalt bestätigte und angab Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Da die Beamten eine Eigengefährdung nicht ausschließen konnten, nahmen sie den Mann mit zur Dienststelle. Die Staatsanwaltschaft Mainz ordnete eine Blutprobe an und der 20-Jährige verblieb freiwillig bis zum frühen Morgen des 19. Februar 2025 im Gewahrsam. Durch den Vorfall erhielten 86 Züge insgesamt 5318 Minuten Verspätung, fünf Züge wurden umgeleitet und es kam zu drei Teilausfällen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell