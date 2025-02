Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mörsergranate im Bereich des Hbf Kaiserslautern gefunden

Kaiserslautern (ots)

Am 18. Februar 2025 wurde gegen 02:00 Uhr die Bundespolizei darüber informiert, dass bei Baggerarbeiten an der Bahnstrecke im Bereich des Gleis 68 auf Höhe Trippstadter Straße/Brandenburger Straße in der Nähe des Hauptbahnhofes Kaiserslautern eine Mörsergranate gefunden wurde. Seit ca. 02:20 Uhr ist die Hauptstrecke (Ludwigshafen - Saarbrücken) zwischen dem Hauptbahnhof Kaiserlautern und Homburg an der Saar gesperrt. Der Busverkehr ab dem Hauptbahnhof Kaiserslautern sowie das Bahnhofsgebäude sind aktuell nicht von der Sperrung betroffen. Informationen zu Schienenersatzverkehr entnehmen Sie bitte der Deutschen Bahn AG unter www.bahn.de/service/fahrplaene/aktuell Neue Informationen zu diesem Einsatz veröffentlicht die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern hier und auf X (vormals Twitter) unter https://x.com/bpol_koblenz.

