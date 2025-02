Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: U-Haftbefehl nach der Einreise aus Frankreich vollstreckt

Scheibenhardt (ots)

Am 16. Februar 2025 wurde um 16:10 Uhr am Grenzübergang Bienwald auf der B 9 ein Fahrzeug mit französischer Zulassung, nach der Einreise aus Frankreich kommend, durch die Bundespolizei angehalten und kontrolliert. Das Fahrzeug war mit zwei Männern besetzt. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass gegen den 42-jährigen russischen Fahrer ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen gemeinschaftlichem Raub sowie gemeinschaftlicher Körperverletzung bestand. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und in Rücksprache mit den zuständigen Behörden am 17. Februar 2025 dem Richter in Landau in der Pfalz vorgeführt. Dieser setzte den U-Haftbefehl in Vollzug, weshalb der 42-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA in Zweibrücken gebracht wurde.

Weiterhin bestanden gegen den Mann Einreiseverweigerungen für die Bundesrepublik Deutschland sowie Spanien.

Bei der Durchsuchung wurden außerdem ein Joint sowie 2,9g Cannabis aufgefunden. Wegen der unerlaubten Einfuhr der Betäubungsmittel wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

