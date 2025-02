Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Person im Gleis verursacht Streckensperrung zwischen Ludwigshafen und Frankenthal

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am 14. Februar 2025 um 17:02 Uhr lief ein Mann im Gleisbereich auf freier Strecke zwischen dem Bahnhof Oggersheim in Richtung des Bahnhofs Frankenthal-Süd. Der Triebfahrzeugführer der S 6 musste eine Schnellbremsung durchführen. Der Mann sowie die ca. 100 Reisenden in dem Zug blieben unverletzt.

Die Bundespolizei wurde verständigt und stellte die Person beim Eintreffen im Gleis sitzend fest. Diese führte keine Ausweisdokumente mit sich, dennoch konnte bei der Polizei in Oggersheim die Identität zweifelsfrei geklärt werden.

Es handelte sich um einen 23-jährigen Somalier, gegen den eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Meiningen wegen Erregen öffentlichen Ärgernisses vorlag. Es konnte weiterhin festgestellt werden, dass er über eine abgelaufene Duldung verfügt und sich somit aktuell unerlaubt in Deutschland aufhält.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch den Kommunalen Vollzugsdienst aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens in eine Fachklinik eingewiesen.

Aufgrund des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts wird die Einleitung eines Strafverfahrens geprüft. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Aus dem Vorfall resultierte eine beidseitige Streckensperrung zwischen Frankenthal und Ludwigshafen im Zeitraum von 17:02 Uhr - 18:37 Uhr.

Außerdem kam es zu folgenden Auswirkungen auf den Bahnverkehr: 15 Züge mit Verspätungen von insgesamt 949 Minuten, ein Komplettausfall, sechs Teilausfälle sowie vier Umleitungen.

