BPOL-KL: Unbekannter Täter bedroht, beleidigt und verletzt Personen am Hbf Grünstadt

Ludwigshafen am Rhein (ots) - Am 14. Februar 2025 um 17:02 Uhr lief ein Mann im Gleisbereich auf freier Strecke zwischen dem Bahnhof Oggersheim in Richtung des Bahnhofs Frankenthal-Süd. Der Triebfahrzeugführer der S 6 musste eine Schnellbremsung durchführen. Der Mann sowie die ca. 100 Reisenden in dem Zug blieben ...

mehr