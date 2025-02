Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Blauer Kleintransporter gestohlen

Erfurt (ots)

Autodiebe hatten es in Erfurt auf einen blauen Kleintransporter abgesehen. Der Mercedes-Benz Sprinter war in der Warschauer Straße geparkt gewesen, als sich Unbekannte an diesem zu schaffen machten. Irgendwann im Zeitraum von Mittwoch 17:30 Uhr bis Donnerstag 07:30 Uhr brachen die Täter in das Fahrzeug ein und starteten auf noch unbekannte Art und Weise den Motor. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute im Wert von etwa 14.000 Euro. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl Donnerstagmorgen und rief die Polizei. Diese hat die Fahndung nach dem Sprinter eingeleitet und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

