Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Erfurt (ots)

Zu einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft kam es Donnerstagnachmittag in Erfurt. Gegen 13:15 Uhr brach das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache im Erdgeschoss der Unterkunft aus und griff auf mehrere anliegende Wohncontainer über. Die alarmierten Rettungskräfte kamen daraufhin zum Einsatz. Durch das zügige Einschreiten der Feuerwehr wurde der Brand schnell gelöscht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden drei Männer im Alter von 32 bis 43 Jahre verletzt, davon musste ein 39-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Gegenwärtig laufen die kriminalpolizeilichen Maßnahmen zur Ermittlung der Brandursache. (DS)

