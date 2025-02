Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lukratives Angebot entpuppte sich als Betrug

Erfurt (ots)

Ein Erfurter verlor am vergangenen Wochenende viel Geld an eine Betrügerin. Die Unbekannte kontaktierte den 21-Jährigen über einen Messenger Dienst. Sie machte ihm ein lukratives Angebot. Hierzu sollte er auf einer Internetseite Hotels bewerten. Zudem wurde er angewiesen Geld zu überweisen. Im Gegenzug sollte er einen höheren Geldbetrag zurückerhalten. Nach der ersten Überweisung erhielt er tatsächliche einen höheren Betrag zurück und er führte weitere Überweisungen aus. Diesmal erhielt er kein Geld zurück und ihm wurde bewusst, dass er über 1.000 Euro an Betrüger überwiesen hatte. Montagabend erstattete er Anzeige wegen Betrug. (SE)

