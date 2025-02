LPI-EF: Rotes Fahrrad sucht Besitzer

Erfurt (ots) - Die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt in dem Entführungsfall eines 16-jährigen syrischen Mädchens, der sich am 31.01.2025 in der Erfurter Innenstadt ereignet hatte. Hierzu gab es bereits zahlreiche Presseveröffentlichungen. Weiterhin wurden über soziale Medien verschiedene Videos zum Tathergang geteilt. Innerhalb der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass neben einer bereits bekannten Zeugin ein ...

mehr