POL-EL: Lage - Zeugen nach Schlägerei auf Oktoberfest gesucht

Lage (ots)

Am Samstag kam es gegen 20.00 Uhr beim Oktoberfest in Lage an der Grenzstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei bedrohte ein 41-Jähriger im Kassen-/ Garderobenbereich eine 24-jährige Frau. Dies wurde durch einen etwa 18-jährigen jungen Mann beobachtet, welcher dazwischen ging, um die Situation zu schlichten. Hierbei kam es dazu, dass der 41-Jährige dem 18-Jährigen an den Hals griff und würgte. Anschließend löste sich die Situation auf. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem jungen Mann. Der gesuchte Zeuge/ Geschädigte, sowie weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Uelsen unter 05942-92215-0 zu melden.

