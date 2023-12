BPOL-TR: Ökumenischer Adventsgottesdienst der Bundespolizei Trier und der Bundespolizeiseelsorge

Trier/Saarlouis (ots) - Bereits am 15.11.2023, gegen 6:30 Uhr soll es im Regionalexpress 4107, auf der Fahrt von Saarbrücken nach Trier, zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Ein bisher unbekannter Reisender soll kurz vor Halt in Saarlouis einer 30-Jährigen an den Oberschenkel gefasst und dann seine Hand bis zu ihrem Gesäß geführt haben. Anschließend ...

