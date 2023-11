POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots) - Ein 87-jähriger Mann aus Bad Salzuflen ist nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (31.10.2023) an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Der Pedelec-Fahrer beabsichtigte, die Straße "Am Rathaus" zu überqueren und übersah dabei einen von links kommenden und damit vorfahrtberechtigten Opel Corsa und fuhr diesem frontal in die rechte ...

mehr