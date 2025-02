LPI-EF: Zeugenaufruf nach Entführungsfall in Erfurt

Erfurt (ots) - Dienstagabend mussten Erfurter Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausrücken. In der Küche einer Erdgeschosswohnung in der Müfflingstraße hatte sich gegen 20:15 Uhr, während der Abwesenheit der Bewohner, ein Brand entwickelt. Bei der Rückkehr in seine Wohnung bemerkte ein 22-Jähriger das Feuer und informierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte ...

mehr