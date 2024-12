Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Brand eines Carports

Rastatt (ots)

Rastatt - Brand eines Carports

Am Montagabend, 18:55 Uhr, meldet eine Anwohnerin über Notruf den Brand eines Carports in Rastatt, Ritterstraße. Glücklicherweise standen keine Pkw in dem Carport, lediglich ein E-Scooter. Der Carport brannte nieder, die Feuerwehr Rastatt löschte den Brand ab. Wohnhäuser in der Umgebung wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zur Brandursache und Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Beamten des Polizeireviers Rastatt geführt.

/AHim

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell