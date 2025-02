Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Erfurt (ots)

Dienstagabend mussten Erfurter Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausrücken. In der Küche einer Erdgeschosswohnung in der Müfflingstraße hatte sich gegen 20:15 Uhr, während der Abwesenheit der Bewohner, ein Brand entwickelt. Bei der Rückkehr in seine Wohnung bemerkte ein 22-Jähriger das Feuer und informierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres. Alle Bewohner des Hauses verließen das Gebäude während den Löscharbeiten und blieben unverletzt. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell