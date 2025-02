Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei versuchte Einbrüche im Landkreis Sömmerda

Sömmerda/Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda versuchten Unbekannte in den letzten Tagen in einen Schuppen und einen Keller einzubrechen. In Weißensee machten sich die Täter von Sonntag zu Montag an einem Geräteschuppen zu schaffen. Mit Gewalt hebelten sie ein Fenster und eine Tür auf. Anschließend durchwühlten sie den Schuppen ohne etwas zu stehlen. Auch in Kölleda trieben Einbrecher ihr Unwesen. Im Wilhelm-Pieck-Ring drangen sie Montagabend auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus ein. Anschließend hebelten sie die Tür eines Kellerabteils auf. Auch hier wurde durch die Täter nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden wurde in beiden Fällen auf etwa 400 Euro geschätzt. Ermittlungen zum versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls wurden eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell