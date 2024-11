Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Verkehrsunfall auf der L 94- Zwei Personen verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L94, bei der zwei Personen verletzt wurden. Eine 43-jährige VW-Fahrerin befuhr die L94 und beabsichtigte nach links auf die BAB33 in Richtung Diepholz abzubiegen. Hierbei erkannte sie einen entgegenkommenden 51-jährigen VW-Fahrer zu spät und es kam zur Kollision. Die Frau aus Osnabrück wurde anschließend schwer verletzt und der Mann aus Bad Iburg leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

