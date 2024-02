Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen geriet ein 25jähriger Blomberger gegen 09.40 Uhr mit seinem Pkw auf der Ostwestfalenstraße in Höhe des Abzweigs Großenmarpe aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und touchierte dort seitlich den entgegenkommenden Pkw eines 35jährigen Fahrzeugführers aus Kassel. Der Pkw des 35jährigen kam nach der Kollision an der Leitplanke und der Pkw des 25jährigen Unfallverursachers im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden und der Fahrer aus Kassel wurde zur ambulanten Behandlung dem Klinikum in Detmold zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

