LPI-EF: Autobatterie ausgebaut

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda musste ein erfolgloser Einbrecher mit leeren Händen flüchten. Der Unbekannte hatte in den vergangenen Tagen versucht, in eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Walschleben einzubrechen. Dabei erwies sich die Tür für ihn als unüberwindbares Hindernis. Er schaffte es nicht diese aufzubrechen und flüchtete mit leeren Händen. An der Laubentür hinterließ er Schäden von etwa 250 Euro. Der Gartenbesitzer bemerkte ...

