Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 469 zwischen Alfeld und Sibbesse

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 29.09.2024, um 13:20 Uhr, kam es auf der L 469, zwischen den Ortschaften Alfeld OT Sack und Sibbesse OT Adenstedt zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 83-jährige aus Bad Salzdetfurth befuhr mit ihrem Suzuki Swift die L 469 aus Richtung Sack kommend in Richtung Adenstedt. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von ihrem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr. Im Kurvenbereich kollidierte sie in der Folge mit einem entgegenkommenden Opel Astra einer 41-jährigen aus Bockenem. Im Opel saß außerdem auf der Rücksitzbank die 13-jährige Tochter der Fahrzeugführerin.

Die 83-jährige wurde durch den Verkehrsunfall schwer, aber nicht schwerstverletzt und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Alfeld gebracht. Ihre Unfallgegnerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Hildesheimer Krankenhaus. Ihre 13-jährige Tochter blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden jeweils mutmaßlich wirtschaftliche Totalschäden. Zudem lief eine nicht unerhebliche Menge an Öl aus den havarierten Pkw aus, weswegen die örtlich zuständige Straßenmeisterei umfängliche Reinigungsarbeiten durchführen musste. Nicht zuletzt auch deswegen war die L 469 insgesamt zwei Stunden für beide Richtungen vollgesperrt. Ebenfalls beschädigt wurde die dortige Schutzplanke. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell