LPI-EF: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Erfurt (ots) - Montagabend mussten Erfurter Einsatzkräfte zu brennenden Mülltonnen in der Innenstadt ausrücken. Ein Unbekannter hatte in der Bahnhofstraße kurz vor Mitternacht drei Mülltonnen in Brand gesteckt. Die Flammen breiteten sich rasch aus und die Feuerwehr kam zum Einsatz. Durch ihr zügiges Einschreiten verhinderten sie Schlimmeres. An den Mülltonnen sowie am Schaufenster, eines in der Nähe befindlichen Geschäfts, entstanden Schäden von über 700 Euro. Die ...

