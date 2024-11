POL-NB: 83-Jähriger wieder da

Rosenow/Breesen (ots) - Heute früh hat eine Mitarbeiterin des Kindergartens in Breesen die Polizei gerufen. Entweder gestern Abend oder in der Nacht brachen der oder die unbekannten Tatverdächtigen im Kindergarten in der Dorfstraße ein und stahlen Bargeld. Der Kriminaldauerdienst war vor Ort, um Spuren am Tatort zu sichern. Erst gestern früh waren Polizei und Kriminaldauerdienst in der Schule im nahegelegen Rosenow im ...

mehr