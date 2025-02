LPI-EF: 1.200 Euro an Hotel-Betrüger verloren

Sömmerda/Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda versuchten Unbekannte in den letzten Tagen in einen Schuppen und einen Keller einzubrechen. In Weißensee machten sich die Täter von Sonntag zu Montag an einem Geräteschuppen zu schaffen. Mit Gewalt hebelten sie ein Fenster und eine Tür auf. Anschließend durchwühlten sie den Schuppen ohne etwas zu stehlen. Auch in Kölleda trieben Einbrecher ihr Unwesen. Im ...

