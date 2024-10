Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht

Schweisweiler (ots)

Am 16.10.2024 gegen 13.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren ein Vordach eines Anwesens in der Alsenzstraße in Schweisweiler. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher dürfte es sich um einen Sattelschlepper handeln. Am Vordach entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher unter der Telefonnummer 063631-9170.|pirok

