Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach körperlichem Angriff

Neubrandenburg (ots)

Über den Notruf der Polizei wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Angriff von mehreren Personen auf einen Mann in Neubrandenburg gemeldet.

Demnach sollen nach ersten Angaben des Opfers drei bis vier Männer gegen 00:30 Uhr vor einem Hausaufgang in der Ravensburgstraße gewartet und ihn dann körperlich angegriffen haben. Einer der Tatverdächtigen nutzte dazu einen bislang unbekannten Gegenstand und wirkte auf den Mann ein. Der 51-jährige Ägypter ging aufgrund der Gewalteinwirkungen zu Boden. In der weiteren Folge soll es zwei Schüsse in Richtung des Mannes gegeben haben. Welcher Gegenstand durch die Täter dafür genutzt wurde, ist Bestandteil der momentanen Ermittlungen.

Durch den körperlichen Angriff erlitt der 51-Jährige mehrere Verletzungen am Kopf und Oberkörper, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung eines Rettungswagens ab.

Die unbekannten Tatverdächtigen sollen nach Angaben des Opfers und ersten Zeugenaussagen vor Ort sehr schnell mit einem silbergrauen Fahrzeug in Richtung der Ihlenfelder Straße geflüchtet sein. Im Nahbereich konnten die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg kein beschriebenes Fahrzeug feststellen. Aufgrund des Tathergangs sind bislang keine weiteren Beschreibungen und Hinweise zu den Tätern bekannt.

Aus diesem Grund sucht die Polizei weitere Zeugen zum Tatgeschehen. Wer in der Nacht vom 09.12.2024 zum 10.12.2024 eine körperliche Auseinandersetzung in der Ravensburgstraße in irgendeiner Form wahrgenommen hat, meldet sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell