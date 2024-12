Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachverhalt in Demmin

Demmin (ots)

Heute Morgen kam es an einer Demminer Schule am Klinkenberg zu einem Polizeieinsatz, nachdem die Schulleitung die Polizei über einen Vorfall informiert hatte.

Demnach war heute Früh gegen 07:15 Uhr ein Mädchen auf dem Weg zur Schule. Zwischen dem Marienhain und der Schule soll eine männliche Person die Grundschülerin in der Frauenstraße angesprochen und sich ihr in den Weg gestellt haben. Das Mädchen konnte sich der Situation entziehen und begab sich zur Schule. Dort informierte sie ihre Klassenlehrerin und von Seiten der Schule wurde die Polizei hinzugezogen.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren mehrere Kinder in der Straße unterwegs. Im morgendlichen Berufsverkehr haben ebenfalls viele Fahrzeuge den angegebenen Bereich befahren. Zu der männlichen Person liegen zum momentanen Zeitpunkt keine Hinweise vor. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Hinweise aus der Bevölkerung. Sollte jemand am Montagmorgen in der Frauenstraße eine oben beschriebene Situation beobachtet haben oder hat mögliche Anhaltspunkt für solche Tat, meldet sich bei der Polizei in Demmin unter der 03998-2540.

