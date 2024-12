Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholfahrt endet im Polizeigewahrsam

Malchin (ots)

Am Abend des 05.12.2024 wurde der Polizei in Malchin ein betrunkener Autofahrer gemeldet, der aus Basedow kommend in Richtung Malchin unterwegs sein soll. Hierbei handelt es sich um einen polizeibekannten 51-jährigen Deutschen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Im Ergebnis einer durchgeführten Nahbereichssuche konnte das Fahrzeug ohne Insassen auf einem Parkplatz in der Rudolph-Fritz-Straße parkend festgestellt werden. In unmittelbarer Nähe konnte der Tatverdächtige beim Verlassen eines Supermarktes beobachtet werden. Als er die Polizeibeamten erblickte, flüchtete er in Richtung des Wohngebietes Am Zachow, wo er später durch die Kollegen gestoppt wurde.

Bei der Durchsuchung der Person konnte ein passender Fahrzeugschlüssel zum vorher bekannten Fahrzeug festgestellt werden, welcher sichergestellt wurde. Die Beamten konnten einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnehmen. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle lehnte der 51-Jährige ab, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen.

Der 51-Jährige war während der gesamten polizeilichen Maßnahme höchst aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Er beleidigte, bedrohte und leistete mehrfach aktiven Widerstand gegen die Malchiner Polizisten.

Bei dem polizeilichen Einsatz wurden keine Beamten verletzt.

