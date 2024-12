Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mutmaßlicher Drogenhändler in U-Haft

Bild-Infos

Download

Altentreptow (ots)

Ein 39-jähriger, mehrfach wegen Drogenhandels bekannter Mann sitzt nun in U-Haft. Die Drogenfahnder aus Neubrandenburg haben am vergangenen Freitag die Wohnung des Tatverdächtigen in Altentreptow durchsucht. Die Wohnungstür des 39-Jährigen wurde durch das SEK aufgesprengt, damit ein sofortiger Zugriff ermöglicht werden konnte. Die Einsatzkräfte hatten durch Vorermittlungen Hinweise dazu, dass der Mann Waffen besitzen könnte.

Der Verdacht bestätigte sich. In der Wohnung lagen griffbereit unter anderem mehrere Schuss- und Stichwaffen (s. Foto) sowie Drogen in nicht geringer Menge, darunter Kokain, LSD und Ketamin mit einem Straßenverkaufswert von etwa 12.000 Euro.

Drogenbesitz und Verdacht auf Drogenhandel ist bei den Ermittlungen und der strafrechtlichen Bewertung das eine. Wenn dieser Vorwurf aber einhergeht mit dem Besitz und der griffbereiten Einsatzmöglichkeit von Waffen, so wird auch gemäß Paragraf 30a des Betäubungsmittelgesetzes ermittelt.

Wie lange der 39-Jährige bereits mit Drogen handelt und ob er auch an Kinder oder Jugendliche Drogen verkauft hat, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Der Verdächtige verhielt sich während der Maßnahmen ruhig und wurde später einem Haftrichter vorgeführt. Der entschied sich, den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl zu erlassen. Der 39-jährige Deutsche sitzt seither in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell