Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto landet im Graben

Landkreis Sömmerda (ots)

Donnerstagnachmittag fuhr eine Autofahrerin im Landkreis Sömmerda in einen Straßengraben. Die 23-Jährige war gegen 15:00 Uhr mit ihrem Ford auf der Landstraße zwischen Nöda und Stotternheim unterwegs gewesen. Aus noch unbekannter Ursache verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete im Straßengraben. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und ließ sich medizinisch versorgen. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. (SE)

