Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Gefahrstoffaustritt aus einem LKW

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn-Duisdorf, Ludwig-Richter-Straße; 27.01.2025 10:41 Uhr

Am Vormittag meldete der Fahrer eines LKW den Austritt einer Hypochlorit-Lösung aus einem leckgeschlagenen Kanister. Rund 15 Liter des ätzenden Desinfektionsmittels traten aus dem Kanister aus und verteilten sich auf der Ladefläche des LKW sowie auf der Straße. Die Umgebung der Einsatzstelle wurde großräumig abgesperrt. Dazu gehörte auch der Bereich um die naheliegende Schule, in der das Lehrpersonal angewiesen wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Schülerinnen und Schüler vom Gefahrenberiech fern zu halten. Für die zahlreichen anrückenden Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurde ein Bereitstellungsraum auf der Rochusstraße, auf Höhe der Bundesministerien, eingerichtet. Die Ansammlung an Einsatzfahrzeugen führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

In Absprache mit dem städtischen Tiefbauamt, das in der Bundesstadt Bonn auch für den Betrieb der Kläranlagen zuständig ist, wurde die Chemikalie durch die Feuerwehr stark verdünnt und in die Kanalisation eingeleitet. Die Straße und der LKW wurde von Rückständen des Stoffes gesäubert. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht notwendig. Der Einsatz konnte um 12 Uhr beendet werden.

Im Einsatz waren Einheiten von den Feuerwehr- und Rettungswachen 1,3 und 4 sowie von den Löscheinheiten Bad Godesberg, Dottendorf, Lannesdorf und Duisdorf mit insgesamt rund 60 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell