Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Küchenbrand mit einer verletzten Person

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn-Duisdorf, Buchfinkenweg; 27.01.2025, 07:02 Uhr

Bei einem Brand in einer Küche eines Dreifamilienhauses wurde eine Bewohnerin durch Rauchgase verletzt. Am morgen wurden Feuerwehr und Rettungsdienst nach Duisdorf alarmiert. Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Treppenraum verraucht und zwei Bewohner konnten das Gebäude nicht mehr eigenständig verlassen. Die Polizei und Nachbarn hatten einem Bewohner im Erdgeschoss bereits aus dem Fenster geholfen. Zwei Feuerwehrtrupps unter Atemschutz gingen mit einem Löschrohr vor. Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde aus dem Gebäude gerettet, vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Brand konnte schnell gelöscht und das Gebäude anschließend belüftet werden, sodass die Wohnungen wieder benutzbar sind.

Im Einsatz waren der Einsatzführungsdienst, die Löscheinheit Feuerwache 2, ein Löschfahrzeug der Feuerwache 3, die Löscheinheit Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein Rettungswagen.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell