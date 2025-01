Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: "Nach einem Jahrzehnt der Leidenschaft": Wechsel in der Leitung der Jugendfeuerwehr Bedburg-Hau

Bedburg-Hau (ots)

Vor genau zehn Jahren übernahm Christian Flücken die Leitung der Jugendfeuerwehr Bedburg-Hau. Ein Weg, der vor 27 Jahren begann, als er mit 11 Jahren einer Jugendfeuerwehr beitrat. Die Begeisterung für Feuerwehrarbeit und der Wunsch, Jüngeren den Einstieg in das Feuerwehrwesen zu ermöglichen, trieben ihn an, sich zunächst ab 2006 als Betreuer der Jugendwehr, zusätzlich zu seinem Feuerwehrdienst in der Löscheinheit Hasselt zu engagieren. Unter seiner Anleitung ist die Jugendfeuerwehr mittlerweile auf stolze 31 Mitglieder angewachsen, darunter ein beachtlicher Anteil von fünf Mädchen. Diese Entwicklung zeigt nicht nur die Vielfalt, sondern auch das Engagement und die Leidenschaft, die Christian Flücken und sein Betreuerteam in ihre Arbeit stecken.

Die Jugendfeuerwehr Bedburg-Hau wurde 1999 gegründet und spielt eine entscheidende Rolle in der Freiwilligen Feuerwehr. Sie ermöglicht jungen Menschen im Alter ab 10 Jahren, sich auf ihren späteren Dienst in der Feuerwehr vorzubereiten und wertvolle Fähigkeiten zu erwerben. Hier werden nicht nur technische Fertigkeiten vermittelt, sondern auch Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftssinn gefördert. All diese sind essenzielle Eigenschaften, die für das Funktionieren einer Feuerwehr unabdingbar sind.

Kürzlich übernahm Christian Flücken als Brandinspektor dann das Amt des stellvertretenden Einheitsführers der Löscheinheit Hasselt, was einen neuen Schritt in seiner Feuerwehrkarriere darstellt. Trotz dieser neuen Aufgabe bleibt er der Jugendfeuerwehr als Betreuer treu und setzt sich weiterhin dafür ein, junge Menschen für die Feuerwehr zu begeistern. Sein Engagement zeigt, wie wichtig es ist, dass erfahrene Feuerwehrleute ihr Wissen und ihre Leidenschaft an die "nächste Generation" weitergeben.

Mit der Ernennung von Oberbrandmeister Stefan Berns und Brandmeister Kevin Eberhard zu den neuen Gemeindejugendfeuerwehrwarten beginnt daher ein neuer Abschnitt für die Jugendfeuerwehr Bedburg-Hau. Die Wehrleiter Klaus Elsmann und Tobias Lamers überreichten den beiden feierlich ihre Ernennungsurkunden. Mit frischem Wind und neuen Ideen werden sie gemeinsam mit Christian Flücken und engagierten Betreuern die Jugendfeuerwehr weiter voranbringen.

Mit den Worten "Im 26. Jahr voller Erfolge blickt die Jugendfeuerwehr Bedburg-Hau optimistisch in die Zukunft. Junge Menschen werden weiterhin für den Dienst in der Feuerwehr begeistert, und das Engagement von Christian Flücken wird durch die neue Leitung fortgesetzt werden", sieht Klaus Elsmann die Nachfolge gut aufgestellt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell