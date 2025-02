Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Bankmitarbeiter

Erfurt (ots)

Ein falscher Bankmitarbeiter betrog Mittwochvormittag einen Erfurter um viel Geld. Der 54-Jährige hatte gegen 11:30 Uhr eine SMS erhalten, in welcher ihm mitgeteilt wurde, dass seine TAN-Registrierung bald ablaufen würde. Kurze Zeit später erhielt er einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters seiner Bank. Dieser berichtete ihm von Änderungen im TAN-Verfahren und bot ihm die Möglichkeit diese gleich am Telefon abzuschließen. Auf das Angebot ging der Mann ein und übermittelte dem unbekannten Anrufer im weiteren Gespräch mehrere seiner TAN-Nummern. Doch statt ein neues TAN-Verfahren zu aktivieren, buch der Betrüger in mehreren Überweisungen über 1.000 Euro vom Konto des 54-Jährigen ab. Nach der Rücksprache mit seiner Bank bemerkte der Mann, dass er auf Betrüger hereingefallen war und erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE)

