BPOL-KL: Abschlussmeldung - Mörsergranate im Bereich des Hbf Kaiserslautern gefunden

Kaiserslautern (ots) - Am 18. Februar 2025 wurde gegen 02:00 Uhr die Bundespolizei darüber informiert, dass bei Baggerarbeiten an der Bahnstrecke im Bereich des Gleis 68 auf Höhe Trippstadter Straße/Brandenburger Straße in der Nähe des Hauptbahnhofes Kaiserslautern eine Mörsergranate gefunden wurde. Seit ca. 02:20 Uhr ist die Hauptstrecke (Ludwigshafen - Saarbrücken) zwischen dem Hauptbahnhof Kaiserlautern und ...

mehr