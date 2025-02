FW-EN: Brandmeldealarm in der Grundschule Altenvoerde

Ennepetal (ots) - Ennepetal, 31.01.2025 - Am Freitag gegen 21:20 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Gasaustritt in einem Wohngebäude an der Milsper Straße alarmiert. Dank des vorbildlichen Handelns der Bewohner war das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte vollständig geräumt. Ein Trupp unter Atemschutz ging umgehend mit Messgeräten ins Gebäude vor und konnte eine Undichtigkeit an der Gasleitung feststellen. Der örtliche Energieversorger wurde ...

