POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Dinklage +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Dienstag, 13. Februar 2024, in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee-Havekost eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 07:15 bis 12:50 Uhr hebelten sie ein Fenster des Hauses in der Straße "Am Schulplacken" auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Ob sie bei der folgenden ...

