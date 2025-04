Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagnachmittag kam es bei Deggingen zu einem Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Ein 85-Jähriger befuhr um 15.10 Uhr die Riedgartenstraße in Reichenbach. Er wollte mit seinem BMW rechts in die Reichenbachstraße nach Deggingen abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden 45-jährigen VW-Fahrer. Zwischen dem VW und dem BMW kam es zum Unfall. Das Polizeirevier Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Beide Fahrer hatten Glück und blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden am BMW wird auf 5000 Euro geschätzt. Am VW entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

