Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Taschendiebe in der Altstadt unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Eine 84-Jährige war am Donnerstag in der Heidelberger Altstadt unterwegs, um dort einzukaufen. Gegen 15 Uhr bezahlte sie ein Kleidungsstück in einem Geschäft in der Hauptstraße und verstaute danach ihren Geldbeutel in ihrer Handtasche. Als sie kurze Zeit später in Richtung Bismarckplatzt lief, bemerkte sie, dass der magnetische Druckknopf ihrer Handtasche offen stand. Mit Erschrecken stellte die Senorin fest, dass ihr brauner Ledergeldbeutel verschwunden war. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf 150 Euro. Am Abend des gleichen Tages ereignete sich ein Taschendiebstahl im wortwörtlichen Sinn. Um kurz nach 20:30 Uhr stand eine 23-Jährige auf der Theodor-Heuss-Brücke, blickte auf Heidelberg und das Umland und genoss dabei den Sonnenuntergang. Ihre Handtasche hatte sie schräg hinter sich auf der Brückenmauer abgestellt. Als sie kaum zehn Minuten später weitergehen wollte, war die Handtasche weg. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. In beiden Fällen übernahm das Polizeirevier Heidelberg-Mitte die weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Die Polizei rät generell als Schutz gegen Taschendiebe:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell