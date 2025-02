Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Acht Verletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall vor Polizeiwache

Plettenberg (ots)

Acht Verletzte und mindestens 50.000 Euro Sachschaden: Das ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls am heutigen Morgen. In Sichtweite zur Polizeiwache fuhr ein 92-jähriger Plettenberger gegen 11 Uhr an der Kreuzung L697 / Am Wall, mit seinem BMW einem E-Twingo mit solcher Wucht auf, dass der Renault auf zwei weitere vor der roten Ampel wartenden Autos aufgeschoben wurde. Alle acht zur Unfallzeit in den Autos befindlichen Personen wurden leicht verletzt. Die jüngste ist 22 Jahre alt. Sieben hiervon mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Plettenberg und Lüdenscheid gebracht werden. Lediglich der Unfallverursacher lehnte eine weitere Behandlung ab. Weil sich vor Ort Hinweise auf eine mögliche Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen ergaben, beschlagnahmten Polizisten den Führerschein des 92-Jährigen gegen dessen Willen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde voll gesperrt. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. (dill)

