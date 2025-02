Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Brand auf ehemaligem Tankstellengelände: Es war Brandstiftung

Werdohl (ots)

Ausgangsmeldung:

POL-MK: Brand auf ehemaligem Tankstellengelände: Gebäude und sieben Fahrzeuge erheblich beschädigt (28.02.2025 - 07:27) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5980806

Brandermittler der Polizei haben in den frühen Morgenstunden den Brandort (Foto) in Augenschein genommen und Spuren gesichert. Die Ermittler gehen davon aus, dass Brandstiftung ursächlich für das Feuer war. Nun werden dringend Zeugen gesucht, die in der letzten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes gesehen haben. Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

