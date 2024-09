Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu: Brand in einer Scheune in Stadland +++ Brandursache ermittelt

Delmenhorst (ots)

Die zuständigen Ermittler konnten als mögliche Brandursache einen technischen Defekt einer Kettensäge feststellen, die sich in dem Bauernhaus befand. Hinweise auf Straftaten konnten nicht erlangt werden.

+++ Ursprüngliche Meldung vom 06. September 2024 +++

Am Donnerstag, 05. September 2024, gegen 19:30 Uhr, wurde über den Notruf der Feuerwehr der Brand eines Bauernhauses in der Kötermoorer Straße gemeldet.

Zum Brandort rückten die Feuerwehren Reitland, Rodenkirchen, Schwei und Seefeld mit insgesamt 91 Einsatzkräften aus. Sie stellten fest, dass lediglich in einem ehemaligen Stallbereich ein Anhänger mit Stroh in Flammen stand. Das Feuer konnten sie schnell löschen. An Scheune und Anhänger entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell