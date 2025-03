POL-HB: Nr.: 0157 --Fahrerflucht nach Unfall

Polizei Bremen

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Oberneuland, Franz-Schütte-Allee Zeit: 12.03.2025, 16:55 Uhr

Am Mittwoch kam es in Oberneuland zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 66 Jahre alte Motorradfahrer stürzte dabei und verletzte sich schwer. Der Fahrer des Autos flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 66-Jährige mit seinem Motorrad gegen 16:55 Uhr von der Bundesautobahn 27 auf die Franz-Schütte-Allee in Fahrtrichtung Oberneuland. Ein schwarzer Ford, der sich in zweiter Reiher hinter ihm befand, überholte im linken Fahrstreifen das Motorrad und ein weiteres Fahrzeug. Laut Zeugenaussagen kam es zwischen dem 66-Jährigen und dem unbekannten Autofahrer beim Einfädeln zu einem Konflikt. Als der Motorradfahrer versuchte, den Ford-Fahrer zu überholen, wurde er von diesem nicht reingelassen. Der 66-Jährige prallte daraufhin in einen entgegenkommenden Kleintransporter. Bei dem Sturz zog er sich mehrere Frakturen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der 20 Jahre alte Fahrer erlitt unter anderem einen Schock. Der Ford-Fahrer entfernte sich vom Unfallort. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Franz-Schütte-Allee in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: "Wer kann Angaben zu dem unbekannten Autofahrer machen? Er fuhr einen schwarzen Ford, vermutlich eine Schräghecklimousine. Am Heck, über dem Kennzeichen, soll er einen roten Streifen haben." Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 entgegen.

