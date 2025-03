POL-HB: Nr.: 0156 --Verkehrsunfall mit Straßenbahn und Lkw

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt/Blumenthal, OT Südervorstadt/Lüssum-Bockhorn, Neustadtscontrescarpe, Lüssumer Heide Zeit: 10.03.2025, 11 Uhr, 20:45 Uhr Am Montag kam es in der Neustadt und in Blumenthal zu mehreren Bränden. Eine Frau und ein Mann mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Mehrere Zeugen hörten ...

