POL-HB: Nr.: 0153 --Mehrere Brände - Polizei sucht Zeugen

Ort: Bremen-Neustadt/Blumenthal, OT Südervorstadt/Lüssum-Bockhorn, Neustadtscontrescarpe, Lüssumer Heide Zeit: 10.03.2025, 11 Uhr, 20:45 Uhr

Am Montag kam es in der Neustadt und in Blumenthal zu mehreren Bränden. Eine Frau und ein Mann mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Mehrere Zeugen hörten gegen 11 Uhr einen lauten Knall in der Straße Neustadtscontrescarpe. Anschließend sahen sie, wie in einem Durchgang unter einem Mehrfamilienhaus ein Müllcontainer brannte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurden weitere Mülltonen sowie die Fassade des Hauses beschädigt. Durch die starke Rauchentwicklung wurde zudem eine Wohnung vorrübergehend unbewohnbar.

Gegen 20:45 Uhr mussten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr erneut ausrücken. In der Straße Lüssumer Heide brannten Müllsäcke und Unrat in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell. Durch das Feuer wurde die Fassade eines Wohnhauses beschädigt. Eine 32 Jahre alte Frau und ein 49-jähriger Mann mussten mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen wegen Brandstiftung aufgenommen und fragt: "Wer hat zur Tatzeit an den Brandorten verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

