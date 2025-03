POL-HB: Nr.: 0151 --Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Gartenstadt Süd, Theodor-Storm-Straße Zeit: 09.03.2025, 00:25 Uhr In der Nacht zu Sonntag zündeten Unbekannte in der Neustadt einen Kleintransporter an. Die Polizei Bremen sucht Zeugen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 00:25 Uhr in die Theodor-Storm-Straße gerufen. Zu diesem Zeitpunkt stand ein Vorderreifen eines Renault Trafic in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand ...

mehr