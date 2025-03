POL-HB: Nr.: 0149 --Zeugenaufruf nach Autobrand

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen-Walle Zeit: 05.03.25, 06.03.25 Die Polizei Bremen führte vergangene Woche gezielte behördenübergreifende Kontrollen in Vereinen und Gaststätten in Walle und Gröpelingen durch. Dabei wurden in kurzer Zeit mehrere Örtlichkeiten in der Elisabethstraße, Pastorenweg, Gröpelinger Heerstraße, Buxtehuder Straße, ...

mehr