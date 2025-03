Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Raub in Apotheke - Mitarbeiterin mit Messer bedroht.

Lippe (ots)

In der Poststraße betrat ein Mann am Samstagmorgen (01.03.2025) gegen 8.10 Uhr eine Apotheke und verlangte unter Vorhalt eines Messers nach Schmerzmitteln. Eine 59-jährige Angestellte kam der Forderung des Mannes nach und übergab ihm die Medikamente. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Hauptstraße. Kurz darauf konnte die Polizei den Mann im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich der Apotheke antreffen. Der 33-Jährige aus Dörentrup, der bereits wegen vergleichbarer Taten polizeibekannt war, wurde vorläufig festgenommen. Das Messer, das er bei sich führte, wurde ebenso sichergestellt wie die geraubten Schmerzmittel. Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert, ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest verlief positiv. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zu einer Vorführung kam es auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nicht, so dass er 33-Jährige wieder entlassen wurde. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 2 dauern an.

